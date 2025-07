“Dove te ne stai andando amico mio. Me ne vado al mare. Passo da mio fratello, c’è mio nipote che mi fa respirare. Ma dove sei stato tutto questo tempo. Stavo chiuso in casa a meditare, ad aspettare che il mondo intero smettesse di girare. Ma l’ho capito finalmente che io del mondo non c’ho capito niente… Me lo dicevi anche tu. La vita va vissuta. E invece io la penso… (Brunori Sas).

Martedì 8 luglio alle ore 17.30, presso Mediaporto – Biblioteca di Brindisi, in viale Commenda 1, CRAP Helios e Sanitaservice ASL BR presenteranno il libro “Pigliate ‘Na Pastiglia” (Minigraf Edizioni).

I racconti del volume sono stati raccolti da Mimmo Tardio nei laboratori di scrittura autobiografica e creativa nel 2025 con gli ospiti della CRAP Helios ASL Brindisi.

All’incontro parteciperanno lo scrittore e moderatore Mimmo Tardio; Maurizio De Nuccio, direttore Generale ASL BR; Francesco Zingarello, Amm.ne unico Sanitaservice ASL BR, ci saranno inoltre gli interventi di Alessandro Saponaro, Direttore DSM ASL BR, l’attore Luigi D’Elia e Tiziana Sgura, Coordinatrice CRAP Helios.

I racconti del libro sono stati scritti durante il corso di scrittura autobiografica dagli undici ospiti della struttura CRAP Helios ASL Brindisi.

Una medicina narrativa contro ogni forma di sofferenza fisica e psicologica. Afferrare le parole e le emozioni, i racconti giacenti nella memoria e non solo quelli inquieti e problematici. Una pratica innovativa e preziosa per inseguire il sogno di raccontare se stessi in un nuovo contesto di bellezza e umanità.

Sono spunti di riflessione e un affaccio sulla vita e nel mondo degli altri. L’esperienza di scrittura autobiografica e creativa viene raccontata con molta delicatezza. Un percorso artistico che si intreccia con la crescita interiore e un nuovo esperimento creativo. Rimangono i racconti, una sorgente di curiosità, approfondimenti e un caleidoscopico umano di gran forza vitale.

MARCO GRECO