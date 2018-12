Il Natale è ormai alle porte ed è questa la settimana più bella e magica per i bambini e non solo. La “Lab Communications” di Concetta Renna, per rendere ancor più fantastica l’atmosfera natalizia, propone a Mesagne “La casa di Babbo Natale”, un’iniziativa che si terrà da domani fino al 26 dicembre, dalle ore 17 alle ore 21.

Un magico ed incantato viaggio fiabesco accompagnerà, non solo i piccini, ma anche i più grandi nell’incantevole “Casa” di Santa Claus. Una favola dedicata ai più piccoli e alle famiglie per vivere fino in fondo la magia del Natale.

Un Elfo attenderà i bambini e li accompagnerà (attraverso scene magiche di luci, colori, alberi luccicanti, bastoncini zuccherati e regali) al trono di Babbo Natale: qui i bambini, davanti ad uno stupendo paesaggio innevato, potranno consegnare la loro letterina e scattare la foto ricordo.

L’evento è promosso dal Comune di Mesagne ed è organizzato da Lab Communications Eventi, con ingresso gratuito.