Questa mattina sono arrivate a Palazzo Nervegna le 69 opere della mostra Arte Libertà. Sono in corso e proseguiranno anche domani gli allestimenti con i tecnici della società Open Care coadiuvati dal personale di Brindisi Multiservizi ed Energeko. Domani i sedici ragazzi del Liceo delle scienze umane Palumbo, con cui oggi il Past ha siglato una convenzione per consentire la programmazione di visite guidate gratuite, eseguiranno un briefing con la curatrice Beatrice Bentivoglio Ravasio, segretario regionale del Ministero per i Beni culturali per la Lombardia.

Nella giornata di sabato 15 dicembre, alle 17 nella sala della Colonna, il sindaco Riccardo Rossi rivolgerà un saluto ai visitatori.

La mostra sarà aperta dal 15 dicembre al 15 febbraio tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con ultimo

ingresso alle 19.30. Sarà possibile prenotare le visite guidate gratuite al numero dell’Info Point di Palazzo Nervegna (0831 229784).