Nella giornata dell’8 maggio scorso, presso la Direzione Generale della Asl Brindisi, si è tenuto un incontro propedeutico all’avvio di un concorso rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Brindisi per portare l’arte negli ospedali e nelle strutture sanitarie.

All’incontro erano presenti il Direttore Generale Giuseppe Pasqualone, il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Istruzione e Contenzioso del Comune di Cisternino Avv. Giovanna Curci, Il Dirigente Scolastico del Secondo Istituto Comprensivo “Montessori – Bilotta” di Francavilla Fontana Prof. Tiziano Fattizio, il Dirigente Scolastico del Liceo delle Scienze Umane e Liceo Linguistico “E. Palumbo” di Brindisi Prof.ssa Maria Oliva.

Obiettivo del briefing definire contenuti, tempi e modalità per avviare, all’inizio del prossimo anno scolastico, un concorso di disegno e pittura rivolto agli studenti della provincia sul tema della bellezza, il gioco, il paesaggio.

L’iniziativa sarà realizzata con il coinvolgimento diretto dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – ambito territoriale della provincia di Brindisi e dei docenti degli Istituti che guideranno gli studenti nell’elaborazione di opere creative sul tema proposto. I lavori, valutati da una giuria di esperti in comunicazione, saranno premiati in occasione di un evento finale.

I disegni selezionati saranno esposti nelle stanze degli ospedali e sale di attesa dei poliambulatori, con l’intento di portare un po’ di serenità ai nostri pazienti costretti alla permanenza in ambienti notoriamente associati alla sofferenza.

UFFICIO STAMPA ASL BR