Nel pacchetto famiglia della Legge di Bilancio 2020, al fine di cercare di garantire la fruizione degli asili nido gratis da parte delle famiglie, è stato previsto un rafforzamento del bonus asili nido il cui importo massimo è stato raddoppiato rispetto all’anno precedente.

Con tale provvedimento il Governo Conte ha scelto di dare un sostegno a quelle famiglie che per diversi motivi intendono usufruire di servizi socio educativi per la cura e la crescita dei propri figli.

Attraverso l’approvazione in Consiglio Comunale da parte della attuale maggioranza del Piano di riequilibrio finanziario (piano di pre-dissesto) si è invece deciso di scaricare il debito sui Brindisini.

Quindi non è stata una sorpresa constatare che, con la delibera di Giunta n. 25 del 31.01.2020, di fatto l’amministrazione Rossi ha provveduto a rimodulare le tariffe degli asili nido a partire dal mese corrente con un importante aumento.

Sostanzialmente siamo di fronte ad una amministrazione che mette letteralmente le mani nelle tasche delle famiglie, peraltro in anticipo rispetto a quando queste otterranno i benefici economici statali (ad oggi la procedura telematica per la richiesta del contributo per l’anno 2020 non è ancora attiva e bisognerà attendere quindi per poter presentare la domanda di riconoscimento del bonus asilo nido 2020).

Lo diciamo ormai da mesi che le soluzioni individuate da questa maggioranza sarebbero state lacrime e sangue solo ed esclusivamente per i cittadini, condannati a pagare per responsabilità altrui.

Per tali ragioni siamo stati gli unici a votare CONTRO questo scempio durante il Consiglio del 9 Gennaio 2020!

Si assiste ancora una volta ad una politica miope che si muove ai danni della collettività, dove con giochi di prestigio l’amministrazione comunale toglie ciò che invece il M5S nazionale dà alle famiglie.

Insomma l’amministrazione Rossi decide di incassare ciò che non le appartiene azzerando di fatto il vantaggio per i cittadini.

MoVimento 5 Stelle Brindisi