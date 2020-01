É stato pubblicato dal Comune di Brindisi l’avviso pubblico per liberi professionisti, singoli o associati, società di professioni di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, con specifica competenza ed esperienza in estimo e sistema catastale, per l’incarico relativo all’esecuzione dei sevizi di redazione della perizia di stima di due compendi immobiliari adibiti a piscine. Si tratta della struttura di contrada Masseriola e di quella di via Ligabue al quartiere Sant’Elia.

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 24 del 4 febbraio 2020 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Brindisi o spedite all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it