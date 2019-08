Serata a tutto ska, funky, soul con i «Barbablù», la travolgente band che propone un repertorio fatto di successi e propri brani inediti. Appuntamento mercoledì 28 agosto sul lungomare Regina Margherita, con inizio alle ore 22.

«La Bella Stagione», la rassegna del Comune di Brindisi organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, porta in piazza il talento di una band irresistibile: mercoledì 28 agosto alle ore 22, sul lungomare di Brindisi (altezza via Dogana), arrivano i «Barbablù» con il loro repertorio che rivisita i successi di Giuliano Palma, Ray Gelato, Renato Zero, The Commitments e alcune celebri colonne sonore, viaggiando a bordo di un sound fatto di ska, funky, soul e ritmi travolgenti.

La band brindisina (chitarra-voce Leonardo “Pedro” Doniselli, basso elettrico Lorenzo Grande, batteria Tore Nobile, trombone Michele Mele, sax Federico Guadalupi) è attiva da anni sulla scena musicale pugliese ed è conosciuta per la particolare vitalità delle sue esibizioni live. La presenza di una sezione di fiati (trombone e sassofono) e la naturale inclinazione di un mood fatto di autoironia e puro divertimento, fanno del concerto un vero e proprio show che mescola musica, intrattenimento e cabaret, nell’idea di coinvolgere il pubblico prendendolo per mano e portandolo al centro della scena: un viaggio originale nella musica attraverso sequenze di brani che fanno ballare per oltre due ore sulle note di indimenticabili successi italiani e internazionali. La poderosa cadenza ska della sezione ritmica fornisce l’ossatura delle canzoni, sulla quale la band cuce un festival di trovate comiche e al tempo stesso orecchiabili.

Lo spettacolo trasversale dei Barbablù abbraccia e diverte tutte le fasce di età, le famiglie e i giovanissimi, i nostalgici e gli scatenati, grazie ad un repertorio che spazia dal pop allo swing, dallo ska al rock and roll passando per le sonorità funky e toccando le note dei grandi classici della canzone italiana ed internazionale, insieme a musiche tratte da colonne sonore di celebri film, senza dimenticare i propri brani inediti.