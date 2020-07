Un male incurabile ha portato via la vita di Carmine Parisi, 66 anni, storico magazziniere della New Basket Brindisi.

Persona nota e stimata in tutto l’ambiente cestistico, Parisi ha rappresentato un punto di riferimento importante per tutti gli atleti e gli allenatori che si sono avvicendati negli ultimi 20 anni.

La notizie della scomparsa di Parisi ha destato molta emozione in città e tantissimi appassionati della palla a spicchi lo hanno ricordato sui profili Facebook:

Così la Curva Sud Brindisi Basket: “Questa mattina ci siamo svegliati con una di quelle notizie che non avremmo mai voluto avere. Era da tempo che lottavi questa battaglia e in cuor nostro abbiamo sperato sino all’ultimo che l’avresti potuta vincere, ritornando insieme a noi tutti in quel palazzo. Ci mancherai tanto…ciao Carmine”.

L’Associazione “Brindisi vola a canestro” scrive: “Te ne sei andato così, in punta di piedi ed in silenzio. Hai lottato sino alla fine contro un male che non ti ha lasciato scampo. Noi vogliamo ricordarti per quello che eri, una persona semplice e sempre sorridente. Come in questa foto in una delle nostre cene dell’Associazione.

Ciao amico di tutti, ciao Carmine!”