Per il secondo anno consecutivo la Happy Casa Brindisi parteciperà alla FIBA Basketball Champions League.

L’ufficialità è stata diramata in mattinata dal BCL Board riunitosi per definire le linee guida della prossima edizione e le partecipanti alla Regular Season e Qualification Round.

La società biancoazzurra è stata inserita direttamente nella fase a gironi, i cui sorteggi per determinare i raggruppamenti si terranno mercoledì 15 luglio alle ore 11:00 italiane. Si potrà assistere alla cerimonia in diretta dalla House of Basketball su championsleague.basketball e sui canali ufficiali NBB.

“Una grande soddisfazione e motivo di orgoglio per la nostra società – spiega il Direttore Sportivo Tullio Marino -. Entriamo alla rassegna europea dalla porta principale per il secondo anno consecutivo, segno tangibile della crescita societaria sotto sotto tutti i punti di vista. L’esperienza dello scorso anno ci sarà utile per incrementare maturità e proiezione sui mesi a venire. Sarà stimolante e impegnativo – conclude il DS – Brindisi e la Puglia potranno godere da protagonisti lo spettacolo della prima competizione FIBA per club”.

La Basketball Champions League 2020/2021 inizierà il 15 settembre, con il primo dei due turni preliminari, che anticipano l’inizio della Regular Season programmata per il 13 ottobre. Un totale di 32 squadre si affronteranno nella fase a gironi: le 28 già qualificate insieme a 4 squadre che si qualificheranno dai preliminari. Si svolgeranno quattro gironi da 8 squadre ciascuno, con le prime quattro di ogni gruppo che avanzeranno agli ottavi di finali, poi ai quarti (entrambi i round al meglio delle tre partite) per concludersi alle Final Four.

Con 41 club che hanno concluso nella top 8 dei rispettivi campionati nazionali, la lista delle 44 squadre

che parteciperanno alla quinta edizione della BCL è la più competitiva nella storia del torneo, comprendendo un totale di 14 campionati nazionali sulle 25 leghe europee rappresentate

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi