A Latiano, i Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica unitamente ai militari della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 37enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare, i militari operanti hanno rinvenuto all’interno della sua camera della letto 135 grammi di marijuana e il relativo materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 37enne è stato rimesso in libertà.