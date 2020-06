I Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Giovanni Magli, un 39enne di Brindisi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella decorsa nottata, l’uomo, nel corso di una perquisizione personale estesa anche presso il proprio domicilio, è stato trovato in possesso di 24 dosi di cocaina, nonché di un ulteriore quantitativo della stessa sostanza, non ancora porzionato, e della somma di 1.795,00€, in banconote di vario taglio, occultati in una scarpiera, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.