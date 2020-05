I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fasano, al termine degli accertamenti, hanno segnalato alla Prefettura di Brindisi un 37enne Cisternino, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. In particolare, l’uomo nella serata di ieri in una contrada del luogo, è stato trovato in possesso di un “cilum” intriso di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, del quale aveva tentato di disfarsi alla vista dei militari.

Nel medesimo contesto, il 37enne e i suoi due accompagnatori di 24 e 21 anni di Cisternino, sono stati sanzionati amministrativamente per la violazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, per essere stati sorpresi fuori dalle proprie residenze, senza comprovate necessità.