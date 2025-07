Nelle ore serali del 1° luglio 2025, un incendio di vaste proporzioni è divampato presso l’impianto di rifiuti “Eco Ambiente Sud” situato in Strada Comunale Fascianello n. 51 a Fasano. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per le operazioni di spegnimento e soccorso.

A seguito dell’incendio, il Sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, ha emesso oggi, martedì 8 luglio, un’ordinanza contingibile e urgente per la rimozione di pericoli e la salvaguardia della salute pubblica e privata. Tale ordinanza richiama un precedente provvedimento del 4 luglio 2025 (n. 8) che limitava gli spostamenti e raccomandava di tenere chiuse finestre e porte fino alle ore 23:59 del 6 luglio 2025.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi ha comunicato, questa mattina, 8 luglio, di aver completato le operazioni di spegnimento, smassamento e raffreddamento dei cumuli di rifiuti combusti all’interno dei piazzali dell’azienda. I Vigili del Fuoco hanno inoltre delimitato e interdetto l’utilizzo di parte del piazzale dove insisteva una copertura metallica con parti pericolanti parzialmente rimosse. È stata segnalata la necessità di una verifica strutturale dei muri perimetrali interessati dalle fiamme e degli impianti tecnologici, oltre alla presenza di ingenti quantità di rifiuti in gran parte combusti.

Alla luce di quanto emerso, l’ordinanza sindacale impone al legale rappresentante dell’impianto “Eco Ambiente Sud” S.r.l., con sede in Fasano, Strada Comunale Fascianello n. 51, di provvedere entro sette giorni dalla notifica del provvedimento a quanto segue:

• Predisposizione di opere di consolidamento provvisorio, come il puntellamento degli elementi a rischio di crollo, per ripristinare le condizioni minime di sicurezza.

• Verifica strutturale dei muri perimetrali interessati dalle fiamme da parte di un tecnico abilitato, con comunicazione all’ente comunale.

• Verifica degli impianti tecnologici interessati dalle fiamme da parte di un tecnico abilitato, con comunicazione all’ente comunale.

• Classificazione e allontanamento (finalizzato allo smaltimento a norma di legge) dei rifiuti combusti, previa acquisizione di studio specialistico sulla sicurezza statica dei luoghi.

• Ripristino della salubrità degli ambienti tramite personale specializzato, previa acquisizione di studio specialistico sulla sicurezza statica dei luoghi.

• Trasmissione, entro sette giorni dalla notifica, di apposita relazione attestante le condizioni di stabilità dell’immobile e l’eventuale permanenza delle condizioni di sicurezza.

Nell’immediato, l’ordinanza dispone di inibire qualsiasi utilizzo delle parti compromesse e di vietare l’accesso delle persone fino alla completa rimozione delle criticità. È fatto divieto di utilizzare la porzione del piazzale interessata dalla copertura metallica pericolante e di accedere ai luoghi dell’incendio finché non siano assicurate condizioni di salubrità certificate.

In caso di inottemperanza, sarà disposta l’inagibilità dell’intero immobile, con la circoscrizione degli accessi e l’apposizione di idonea cartellonistica di divieto e pericolo.

L’Amministrazione Comunale avverte che, in caso di mancato adempimento, provvederà d’ufficio con rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, fatte salve le sanzioni previste.

La presente ordinanza è stata notificata al legale rappresentante di Eco Ambiente Sud S.r.l. ed è stata trasmessa al Prefetto di Brindisi, ARPA Puglia, ASL Brindisi, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Questura, Provincia di Brindisi, Forze dell’Ordine, Dirigente del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio, e Comandante del Servizio autonomo di Polizia locale.

