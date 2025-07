Amiamoci e giochiamo, con una R (da A-r-miamoci) che è stata tagliata come vorremmo fossero tagliati i fondi alle armi, questo è il tema di questa ventesima edizione del Festival dei Giochi che si terrà a Ceglie Messapica dal 10 al 13 luglio.

Un’edizione piena di ospiti e partner che si sono messi letteralmente in gioco per portare le loro testimonianze, esperienze e visioni all’interno di questo Festival.

Come di consueto il Festival si apre giovedì 10 alle ore 19 con il Corteo del piccolo popolo che attraversando le vie della città approda in piazza Plebiscito per dare il via ai giochi con la Cerimonia inaugurale. Al termine della cerimonia, il gruppo scout AGESCI di Ceglie Messapica condurrà i partecipanti nel primo grande gioco notturno “La caccia al guidone”.

Venerdì 11 luglio dalle 17.30 alle 20.30 con “La Città che gioca” le piazze e il centro storico del paese saranno trasformate in un vero e proprio campo da gioco: giochi di legno autocostruiti, tiro con l’arco, giochi antichi, salto alla corda, monopattini, carrettoni, scacchi,“Padelle” a cura dei ragazzi dell’Ass. Mitt’affett,, l’Ass. Arti e Mestieri da tramandare ci presenterà il loro lavoro con Tombolo e Ricamo, La stella Waldorf Inspired porterà i suoi laboratori artigianali per bambini, inoltre ci saranno laboratori di circo, letture animate a cura della libreria Pensiero Bambino, il Biliardone Umano e tanti altri giochi. Nel Chiostro del Convento dei Domenicani ci saranno i giochi a cura di Banca etica, Collettivo Fluo e Libera contro le mafie. Alle 21 in piazza Plebiscito assisteremo ad una Cerimonia con danze ottocentesche diretto da Assunta Fanuli a cura della Società di Danza – Circolo Pugliese a seguire, sempre in piazza Plebiscito ci sarà La scacchiera umana a cura del laboratorio scacchistico barese. Alle 22 in via San Rocco il Grande tiro alla fune. Alle 23 in piazza San’Antonio diamo il via ai Suoni del Festival con il concerto dei Muriki, al termine la piazza sarà animata da Danze in Cerchio a cura di Jules e Claudia Ferrè.

Sabato 12 luglio si ripropone La Città che gioca dalle ore 17.30 alle 20.30. Alle 21 in piazza Sant’Antonio ci sarà il momento più dolce del festival con la Cuccagna dei Piccoli: i bambini si cimenteranno nella scalata del palo della cuccagna ricoperta di cioccolato preparato dalle sapienti mani della pasticceria Les Folies. Alle 22, sempre in piazza San’Antonio celebreremo le due squadre di Basket cegliesi e i loro successi con “Dal palco alla cuccagna un canestro speciale” a seguire, alle 23 per i Suoni del Festival l’esibizione di Dario Rossi, il drummer che ha stregato le piazze d’Europa con i suoi beat su oggetti riciclati, che ci farà ballare con un live-set adrenalinico tra pad, synth e campionatori. Sempre presenti sul finale le nostre danze in cerchio.

Domenica 13 luglio il programma del Festival cambia forma con le gare più avvincenti: alle 18 nel circuito comunale si disputerà il Gran premio dei Carrettoni. Alle 20 dal Belvedere Monterrone partirà La staffetta più pazza del mondo a cura di ASD Atletica Ceglie Messapica, un’esilarante sfida tra squadre piena di curiose insidie e fantasiosi ostacoli da superare. Alle 21 in piazza San’Antonio ci sarà l’ultimo grande concerto di questa edizione del Festival con la musiche delle Hysterrae. E per concludere in maniera spettacolare questa ventesima edizione del Festival dei Giochi, alle 22.30, sempre in Piazza Sant’Antonio ci sarà il Palo della Cuccagna a cura di AIPC Associazione Italiana Palo della Cuccagna.