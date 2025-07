Tra le strade del quartiere Paradiso di Brindisi, l’arte incontra la partecipazione e diventa attivatrice di percorsi di trasformazione, creatività, inclusione e protagonismo giovanile. Azioni che si concretizzano grazie all’impegno di Immaginabile nell’ambito del progetto “Mani in Pa.St.A – Paradiso Street Art” che, nelle giornate di mercoledì 9 e venerdì 11, accoglie gli ospiti di due importanti appuntamenti nazionali in programma in città.

Mercoledì 9 luglio, incontro con i giovani partecipanti del “Social Camp”, progetto promosso da Arci Nazionale insieme a una ampia rete di partner, dedicato alla diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva. L’appuntamento itinerante, parte dallo stabile di via Egnazia 92, uno degli spazi affidati da Arca Nord Salento a esperienze di innovazione sociale dopo anni di abbandono e uso improprio. L’incontro sarà arricchito dal tour del quartiere sotto la guida di alcuni giovani del territorio che ImmaginAbile sta formando come futuri narratori del museo a cielo aperto di street art di Brindisi.

Il secondo appuntamento è venerdì 11 luglio, nell’ambito dell’iniziativa nazionale dal titolo “L’arte pubblica nella rigenerazione urbana” (convegno in programma presso la scuola “Sandro Pertini”). L’appuntamento, promosso da Mecenate 90, insieme a Federcasa, Regione Puglia, Comune di Brindisi e CIDAC, porta in città testimonianze di edilizia residenziale pubblica che hanno previsto il coinvolgimento di artisti, curatori, associazioni culturali, cittadini da tutta Italia. Gli ospiti della giornata saranno accompagnati in due visite guidate dedicate alla scoperta del parco urbano di street art del quartiere Paradiso, uno più grandi d’Italia. Un’occasione per mostrare come, anche a Brindisi, l’arte generi bellezza, coesione e capitale sociale, grazie al coinvolgimento diretto di cittadini, artisti, associazioni e scuole.

I due tour fanno seguito alle visite guidate realizzate nei mesi di maggio e giugno con gli studenti delle seconde e terze classi della scuola secondaria di secondo grado “Mameli”. Esperienze immersive volte a far scoprire alle giovani generazioni le storie narrate dai muri dipinti, a riflettere sui messaggi che lanciano e a far muovere i primi passi nel percorso di formazione “guide di quartiere”.

Le iniziative rientrano dell’ambito del progetto “Mani in Pa.St.A”, realizzato da ImmaginAbile e vincitore di Luoghi Comuni – iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della RegionePuglia e ARTI, finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.