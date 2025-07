Ci sono artisti che raccontano storie. E poi c’è chi riesce a farci ridere delle nostre. Giuseppe Ninno, alias Mandrake, è uno di questi: una comicità che parte dalla cucina di casa, attraversa il salotto e finisce dritta in platea portando con sé madri apprensive, figli sfrontati, padri silenziosi e amici di famiglia che sembrano usciti da un film di Monicelli aggiornato ai tempi di TikTok.

Venerdì 8 agosto, alle 21.30, il Foro Boario di Ostuni si prepara ad accogliere il suo show, “Famiglia Imbarazzi – Imbarazziamoci Tour”, una tappa fondamentale di un percorso che sta portando il suo umorismo in tutta Italia. L’evento è organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Lo spettacolo è un concentrato di energia, ritmo e verità comica. In scena c’è solo lui, ma sembrano in dieci. Mandrake dà voce e corpo a tutti i personaggi della sua ormai celebre “famiglia”: Giuseppe, adolescente sempre in bilico tra il senso di colpa e l’ironia; Maria, la madre ossessiva e affettuosa; il padre stanco e disincantato; e poi Tony, Sharon e altri comprimari nati dall’osservazione attenta della realtà. Tutti ritratti vivissimi, autentici, costruiti con precisione e intelligenza.

L’idea di base è semplice quanto geniale: portare sul palco quel mondo che milioni di italiani hanno già imparato ad amare sui social. Con oltre 2,7 milioni di follower su TikTok e più di 2 miliardi di visualizzazioni complessive, Mandrake è uno dei fenomeni comici più seguiti del web. Ma dal vivo, tutto cambia. La battuta non è più solo un contenuto da scrollare ma un’occasione per guardarsi negli occhi, per ridere insieme, per diventare – anche solo per una sera – parte della stessa grande famiglia. Il pubblico non assiste passivamente: è coinvolto, interrogato, tirato dentro lo spettacolo. “Imbarazziamoci” è infatti un vero e proprio show interattivo nel quale la quarta parete si dissolve e ogni replica diventa unica. C’è spazio per l’improvvisazione, per i momenti inattesi, per le domande che Mandrake lancia a bruciapelo e che fanno esplodere la sala in risate contagiose.

Ma dietro la leggerezza si nasconde qualcosa di più profondo. Mandrake riesce a raccontare le fragilità dei legami familiari con un’ironia mai banale, che accarezza le debolezze senza mai giudicarle. La sua è una comicità che fa ridere, certo, ma anche riflettere. E proprio per questo funziona su ogni generazione: dai bambini agli adulti, dagli adolescenti ai nonni. Nel cuore dell’estate ostunese, lo spettacolo si inserisce come un momento collettivo di leggerezza e verità. Perché se c’è una cosa che Mandrake sa fare, è mettere in scena la realtà. E lo fa con grazia, con talento, con quella mimica che dice più di mille parole.

Non c’è bisogno di effetti speciali: bastano un accento, un gesto, un silenzio dopo una battuta per far esplodere la risata. E anche quando si ride forte, qualcosa resta. Una consapevolezza, un piccolo nodo in gola, il ricordo di una scena familiare che ci appartiene da sempre. Lo spettacolo di Ostuni è un ritorno alle origini, è il racconto di una terra nella quale l’ironia è parte della lingua madre, nella quale la famiglia – con tutte le sue contraddizioni – resta il centro emotivo da cui tutto parte e a cui tutto torna.

Per il comico brindisino il palco è un’estensione naturale del suo linguaggio creativo. Lo conferma l’uso sapiente della tecnologia che gli consente di moltiplicare i personaggi, creare dialoghi a più voci e costruire una struttura narrativa degna di una vera sitcom teatrale. In “Imbarazziamoci” c’è la scrittura, il ritmo, l’universo visivo, la capacità di raccontare l’Italia attraverso la lente di una famiglia qualunque.

A Ostuni ci sarà da ridere, da ascoltare, da immedesimarsi, da applaudire un artista che ha fatto della semplicità una cifra stilistica e del talento un fatto quotidiano. Mandrake è pronto. E il pubblico del Foro Boario anche. Perché, in fondo, la famiglia Imbarazzi è un po’ la nostra. E chi non si è mai imbarazzato in famiglia, probabilmente mente. O ha avuto il volume abbassato.

Foro Boario – Ostuni

Venerdì 8 agosto 2025 – ore 21.30

“Famiglia Imbarazzi – Imbarazziamoci Tour”

️ Biglietti disponibili su TicketOne e presso le rivendite autorizzate

Evento organizzato da Aurora Eventi di Livio Iaia

Ufficio Stampa Aurora Eventi