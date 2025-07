Con la manifestazione della massima disponibilità a percorrere ogni iniziativa atta a definire un piano dell’opera all’altezza delle ambizioni della Società sportiva, che ha formulato la proposta, e ovviamente dell’intera Città di Brindisi, nonché con la comune intesa a incontrarsi nuovamente anche prima della pausa estiva, nei giorni scorsi si è conclusa una riunione fra il sindaco di Brindisi, dott. Giuseppe Marchionna, e i vertici societari dell’Ati New Arena, società che ha come capofila la New Basket Brindisi.

Durante l’incontro la Società ha riconfermato “con rinnovata determinazione, la volontà di portare a compimento il procedimento di partenariato pubblico-privato, che ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo Palazzo dello Sport denominato New Arena” , realizzazione prevista in Contrada Masseriola, così come illustrata nel Piano di Fattibilità Tecnico-Economica in possesso del Comune e in forza della progettazione definitiva predisposta dalla società, che ha conseguito tutti i prescritti pareri e il nulla osta in sede di conferenza dei servizi per poi essere oggetto di report di validazione da parte dell’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (Asset).

Nel corso dell’incontro si è accertato che, in seguito all’emissione del report di validazione prodotto da Asset, è stata attivata l’istruttoria amministrativa “per il perfezionamento della pratica di finanziamento a valere sui fondi regionale PIA Turismo, ricevendo delibera di prefattibilità in attesa del rilascio del definito permesso di costruire” e in virtù di quest’ultimo passaggio burocratico, la Società ha informato il sindaco che “il Piano Economico Finanziario predisposto sulla base del progetto validato è stato deliberato” da un istituto bancario “fermo restando che, come ripetutamente esposto in altre occasioni dalla compagine del concessionario, i costi di realizzazione dell’infrastruttura sono oggi lievitati per le note congiunture economico – finanziarie che rendono necessaria l’attivazione di procedure volte a garantire l’individuazione di un nuovo punto di equilibrio”.

In tal senso i vertici della società capofila hanno rinnovato l’impegno “a sondare e valutare la disponibilità al coinvolgimento nell’iniziativa di Organismi finanziari nazionali e/o internazionali, evenienza che potrebbe ulteriormente elevare lo standard di qualità della realizzanda opera”.