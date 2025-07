Dal 13 al 20 luglio, incontri, feste, visite guidate e concerti per l’undicesima edizione della rassegna

Mancano pochi giorni all’inizio di Coreutica, la residenza internazionale sulle musiche e le danze del Mediterraneo promossa dalla World Music Academy a San Vito dei Normanni (BR). L’edizione 2025, che si terrà dal 13 al 20 luglio con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è l’undicesima e si preannuncia come una delle più ricche di sempre.

Centinaia di danzatori e danzatrici da tutta Italia si riuniranno per una settimana intensiva di laboratori, seminari e percorsi di formazione, guidati da ospiti provenienti dalla Puglia, dal resto d’Italia e dalla Grecia. Tra questi, l’Accademia Horodentro di Salonicco, tra i principali riferimenti in Europa per lo studio delle danze greche, la danza di Claudia Caldarano e Tommy Cattin, figure centrali della nuova scena performativa contemporanea.

Ma Coreutica non è solo formazione. Come ogni anno, il programma si apre al pubblico con una serie di eventi gratuiti che animano il centro storico, i luoghi simbolici e le campagne sanvitesi, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Concerti, talk, visite guidate, feste a ballo e performance site specific coinvolgeranno artisti e realtà locali e internazionali: dalla Scuola di Pizzica di San Vito, motore della residenza, al Circolo Mandolinistico di San Vito, attivo sin dal 1934, fino a Taricata, Francesca Sabatelli e Mimmo Epifani, protagonisti e protagoniste della scena musicale e culturale del territorio.

I primi appuntamenti aperti sono previsti per martedì 15 luglio: si comincia alle 16:30 con il talk a cura del ricercatore e organettista Massimiliano Morabito “La festa a ballo nel contesto domestico”, presso il TEX, teatro dell’ExFadda. Si prosegue alle 20:00 in Largo Monsignor Passante con “Troffea / La piaga del ballo” di e con Claudia Caldarano, performance ispirata all’epidemia del ballo di Strasburgo del 1518 che coinvolge il pubblico in un vero e proprio contagio coreografico. Subito dopo, una passeggiata itinerante attraverserà le vie del centro storico di San Vito, per poi confluire in Piazza Carducci dove, alle ore 21:00, si esibirà il Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni, seguito dal live set di Folktronica con Trevize, Giovanni Chirico, Vincenzo Gagliani, Domenico Celiberti, Roberto Boccacci e Rosario Nido.

Il giorno dopo, mercoledì 16 luglio, alle 15:00 si torna al TEX per un secondo talk con Massimiliano Morabito: “La riproposta della musica e della danza in Salento”.

Giovedì 17 luglio, dalle ore 18:30, la residenza si sposterà verso le cripte e la chiesa rupestre di San Biagio, con una visita guidata arricchita da incursioni musicali. In serata, alle 21:00, il borgo di Serranova (Carovigno) ospiterà una grande festa a ballo con musica dal vivo e partecipazione di artiste e artisti della residenza (Scuola di Pizzica di San Vito, Horodentro, Domenico Celiberti e Davide Ambrogio tra gli altri, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale locale).

La chiusura è prevista per domenica 20 luglio: alle ore 19:00 in Piazza Leonardo Leo si terrà una lezione di pizzica aperta al pubblico condotta da Fabrizio Nigro, Andrea De Siena e Mina Vita, accompagnata da incursioni musicali sul patrimonio di San Vito a cura di Taricata e Francesca Sabatelli. La serata culminerà in Piazza Giovanni Paolo II con la Ronda finale di Coreutica 2025 (ore 22:00), che vedrà insieme Mimmo Epifani, Vincenzo e Franco Gagliani, Marenza D’Agnano, Walter Laureti, Fabrizio Nigro, Andrea De Siena, Mina Vita, Davide Ambrogio, Roberto Boccacci, Peppe Leone e altri ospiti.

Coreutica 2025 rientra nel progetto Nuova Generazione Trad, co-finanziato dal Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura. Tutti gli eventi sono gratuiti. Per informazioni: 348.789.94.93