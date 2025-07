Si terrà questo fine settimana il Collaterale Festival 2025, l’evento che dall’11 al 13 luglio trasformerà Ostuni in un palcoscenico diffuso dedicato alla musica elettronica, all’arte contemporanea, alla sostenibilità e alla cultura del territorio. Presentata la line-up ufficiale che animerà il centro urbano con performance, installazioni e concerti.

Tre giorni di musica live con ospiti internazionali, DJ set scenografici, concerti di pianoforte e contaminazioni artistiche, in un percorso che va dalla “club culture” ai suoni più intimi e ricercati, per un’esperienza immersiva che parla di futuro, autenticità e partecipazione.

Il Festival Collaterale, che per la sua prima edizione ha scelto la Città Bianca, si propone come un progetto culturale condiviso, orientato alla promozione di pratiche sostenibili e alla valorizzazione del patrimonio artistico e naturale della Puglia.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Day 1 – Venerdì 11 luglio 2025, Chiostro San Francesco | dalle ore 19:00

Line-up: Rollover DJs, Bravissimi Ragazzi, Peter Lc vs Tomy, Andrea Del Console vs Paolo Hz

Una serata inaugurale dedicata ai nuovi linguaggi della musica elettronica e alla club-culture contemporanea, ospitata nella suggestiva cornice del Chiostro San Francesco.

Day 2 – Sabato 12 luglio 2025, Arena Bianca Foro Boario | dalle ore 19:00

Line-up: Chiello (Live), CoCo (Live), Ahadadream, Young Franco, Bassi Maestro

Il festival entra nel vivo all’Arena Bianca, trasformata in un villaggio culturale con concerti live di grandi artisti della scena nazionale e internazionale, mercatini vintage, food market e workshop dedicati alla sostenibilità e alla cultura urbana.

Day 3 – Domenica 13 luglio 2025, Santos Beach Club Torre Canne | dalle ore 19:00

Line up: Mattia Morleo (Live Piano), Jamie 3:26, Deda, Simone

Il festival si chiude con una giornata dalle atmosfere intime e suggestive: tra suoni evocativi e paesaggi mozzafiato, la performance di Mattia Morleo offrirà un concerto di pianoforte che celebra la bellezza autentica e il legame profondo con il territorio.

Un’esperienza oltre la musica: Collaterale è più di un festival musicale. È un laboratorio culturale che integra musica d’autore, installazioni ecosostenibili, artigianato locale, turismo esperienziale e materiali biodegradabili, promuovendo valori di inclusività, sostenibilità e partecipazione attiva.

Attraverso una programmazione attenta alla qualità artistica, il Collaterale offre un nuovo modo di vivere la musica, immersi nella natura e nelle tradizioni di uno dei luoghi più affascinanti della Puglia.

Biglietti in vendita su ticketsms: https://www.ticketsms.it/search?k=collaterale

Segui Collaterale Festival sui social:

https://www.instagram.com/collaterale_festival/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100069785784409