La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con l’atleta macedone Nenad “Neno” Jovanovic, play-guardia classe 2004, che vestirà la maglia biancoazzurra anche nella stagione sportiva 2025/2026.

Giocatore tra i più brillanti e determinanti della scorsa annata, Jovanovic ha avuto un impatto straordinario nel Girone G della Serie B Interregionale, risultando tra i migliori realizzatori del campionato fino al grave infortunio occorso alla sesta giornata di ritorno, che lo ha costretto a un lungo stop. Nonostante l’interruzione anticipata, il talento macedone ha disputato 17 partite, realizzando 305 punti totali, con una media impressionante di 17.9 punti a gara. Indimenticabile la sua prestazione da 30 punti contro Corato nella vittoria casalinga che ha consacrato la Dinamo campione d’inverno, chiudendo il girone d’andata al primo posto.

Nato il 5 marzo 2004 a Skopje, in Macedonia del Nord, Jovanovic ha iniziato il suo percorso cestistico in Italia con l’Under 19 Eccellenza dei Roseto Sharks Academy, per poi debuttare tra i senior con il Roseto Basket 20.20, società con cui ha conquistato due promozioni.

La Dinamo Brindisi accoglie con entusiasmo la decisione del giocatore di proseguire il proprio cammino in maglia biancoazzurra, a conferma del forte legame che lo unisce al club e alla città. Il rinnovo rappresenta un tassello importante in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di ripartire da dove tutto si era interrotto.

Le parole del General Manager Stefano Cino: “Siamo felici che Nenad abbia scelto di continuare il suo percorso con noi. Il suo contributo, prima dell’infortunio, è stato fondamentale e siamo certi che tornerà ancora più determinato. Il rinnovo di Jovanovic rappresenta un segnale importante di continuità e fiducia reciproca.”

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi