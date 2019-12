Domani, domenica 29 dicembre, nel Centro storico di Mesagne continuano le iniziative a tema promosse dal Comune nell’ambito del programma natalizio “Mesagne 2019, il sogno di Natale”. A partire dalle ore 15.30 sarà visitabile il suggestivo borgo dei presepi allestito lungo via Santacesaria, via Martiri della Libertà, via Profilo e via Geofilo; apertura anticipata alle ore 16 anche nelle giornate di Capodanno e dell’Epifania. La visita alle suggestive realizzazioni artistiche sarà accompagnata dalle musiche a cura dell’associazione culturale “Happy”: “Suoni e melodie del borgo” è il titolo del repertorio natalizio che verrà proposto per l’occasione.

Tra i vicoli del centro storico di Mesagne, melodie e suoni di atmosfera con il coro gospel “White Sound”con l’interpretazione di brani dagli arrangiamenti brillanti e coreografie entusiasmanti ; in Via Geofilo Violinista che eseguirà brani classici e natalizi ed il duo Arpa classica e Violoncello incanteranno il pubblico nella magia del Natale. La musica sarà protagonista per una serata negli angoli e scorci di vicoli e piazzette del borgo.

L’evento è organizzato dall’Associazione “Happy” in collaborazione con il comune di Mesagne.