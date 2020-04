Più che Forza Italia ormai il nome più appropriato è Forza Sciacallaggio Politico, visto il quotidiano impegno di Livia Antonucci, coordinatrice cittadina di Forza Italia, nel portare avanti una ostinata e imbarazzante campagna di disinformazione e falsità.

La notizia che ieri il sindaco Rossi ha comunicato nella diretta social con la città, successiva all’incontro avuto con tutti i sindaci della provincia di Brindisi e il Direttore Generale della ASL Dott. Pasqualone, che ha visto anche la presenza del Presidente della Regione Michele Emiliano, è l’impegno della Regione Puglia a deliberare l’istituzione delle U.S.C.A. (Unità Speciale di Continuità Assistenziale).

Le U.S.C.A. consentiranno ai medici di base di garantire presso il domicilio dei pazienti adeguata assistenza, sino ad ora effettuata a distanza, e di poterlo fare in sicurezza. Infatti, così come hanno ascoltato anche i sindaci della stessa parte politica della Antonucci, il sindaco Rossi, ha chiesto di dotare quanto prima i medici di questo importante strumento, che rappresenta, in questo momento in cui il rischio di contagio è molto elevato, una valida precauzione per consentire ai medici di base di monitorare e visitare i pazienti affetti da Covid 19 ma anche per tutte le patologie non legate al Covid che potrebbero necessitare di una visita presso il domicilio del paziente.

Troviamo pretestuoso e strumentale da parte della Antonucci imbastire una polemica su una importante richiesta avanzata dal Sindaco a tutela della salute dei nostri concittadini, (anche suoi), e dei nostri medici di medicina generale.

Anziché remare nella stessa direzione, come stanno facendo tutti e 20 i sindaci della Provincia, anteponendo le proprie provenienze politiche all’interesse generale, qui a Brindisi invece Forza Italia con la coordinatrice Antonucci è impegnata nella consueta rivoltante opera di propaganda e disinformazione.

Il Covid-19 è un nemico subdolo e spietato, sta mietendo vittime, anche tra i medici purtroppo. Queste morti meritano rispetto: pensare di fare campagna elettorale sul dolore e speculare diffondendo false notizie è ripugnante sciacallaggio politico che, non solo noi, ma tutte le persone attente e responsabili, rispediamo al mittente.

BRINDISI BENE COMUNE