La SSD Brindisi FC comunica che è aperta la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2019/20. La Società ha voluto limitare al massimo gli aumenti per settore sia del singolo biglietto che degli abbonamenti, nonostante il cambio di categoria li richiedesse. Le partite di campionato saranno 17. Due partite, a discrezione della Società, saranno considerate “pro Brindisi”, ossia fuori abbonamento. Ricominciamo insieme una nuova avventura, stando vicini e sostenendo i colori biancoazzurri.

Forza Brindisi!

Le sottoscrizioni potranno essere effettuate nella sede del Brindisi in via B. Brin 33 dalle 16,00 alle 18,00

Prevendita Botteghino Abbonamento Perbrindisi

Curva sud 7+1 (8€) 8€ 90€ 70€

Over 70 e Donne 5+1 (6€) 6€ 60€ 50€

Gradinata 8+1 (9€) 9€ 100€ 80€

Over 70 e Donne 5+1 (6€) 6€ 60€ 50€

Tribuna 14+1 (15€) 15€ 180€ 150€

Over 70 e Donne 7+1 (8€) 8€ 110€ 90€

Di seguito i prezzi stabiliti per la partita di coppa Italia Brindisi – Foggia del 21 agosto ore 20,00

I biglietti potrebbero essere già disponibili in serata, sicuramente da domani.

Prevendita Botteghino

Curva sud 6+1 (7€) 7€

Over 70 e Donne 5+1 (6€) 6€

Gradinata 6+1 (7€) 7€

Over 70 e Donne 5+1 (6€) 6€

Tribuna 14+1 (15€) 15€

Over 70 e Donne 7+1 (8€) 8€

Curva Nord ospiti 10+2 (12€)

Gli attuali punti vendita sono:

Sede Brindisi via B. Brin 33 rione Casale

Edicola L’ideario delle sorelle Emanuela e Aurora Misseri , sita in via Verona 30 rione Santa Chiara

Ricevitoria di Mino Di Bello sia in via Mecenate 74 rione Commenda

La lavanderia Self Wash di Gianni Zaccaria sita in via Appia 98

Il Caffè Max di Massimo Bungaro sito in via Appia 322

Il Club Città di Brindisi bdi Mimino Andriani sito in via Goffredo Mameli 2 al Centro

Comunicato stampa SSD Brindisi FC