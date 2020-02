La SSD Brindisi FC fa presente alla tifoseria ospite che, i 200 tagliandi messi a loro disposizione sono da acquistare obbligatoriamente a Nardò, presso la sede indicata dalla società A.C. Nardò. Si fa presente altresì che, così come da programma, la partita verrà disputata alle ore 15,00 e che mister Ciullo farà scendere in campo la migliore formazione possibile. Per quanto riguarda la tifoseria locale, si rende noto che, oltre alla prevista prevendita nei soliti punti vendita, la biglietteria allo stadio è stata spostata più avanti di circa 50 metri, sempre in via B.Brin.

Comunicato stampa SSD Brindisi FC