Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento e manutenzione dei marciapiedi, un intervento del settore Lavori pubblici del Comune di Brindisi per un valore complessivo di 228.750 euro.

I punti individuati sono:

– via Caduti di via Fani, marciapiede lato destro in direzione del centro commerciale,

– via Fani, marciapiede completo da via Balla a via Fontana,

– piazza Raffaello, ripristino zone rotte lato piazza,

– via Mantegna, marciapiede completo da parco Buscicchio fino a piazza Rosai,

– via Daunia, marciapiede completo lato scuola materna da via Sicilia a viale Aldo Moro,

– via Pace Brindisina, marciapiede lato Salesiani,

– via Materdomini, piccoli ripristini di fronte alle attività commerciali,

– via Solferino, riparazioni marciapiedi da piazza Sapri a via S.Giovanni Bosco,

– via Togliatti, marciapiede prospiciente scuola Marco Pacuvio,

– viale Provinciale S. Vito, riparazione marciapiede nei pressi del tabaccaio direzione San Vito.

I lavori, iniziati oggi da via Caduta di via Fani al quartiere Sant’Elia, verranno conclusi come da appalto entro e non oltre i prossimi 240 giorni.

“Prosegue l’attività di messa in sicurezza dei marciapiedi. – Dichiara la vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante – L’emergenza Covid-19 ha ritardato l’avvio delle opere partite solo in data odierna. Ci auguriamo che la ditta appaltatrice riesca a terminare i lavori nel più breve tempo possibile”.