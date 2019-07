Successivamente all’iniziativa del Laboratorio di sensibilizzazione paesaggistica “Brindisi Porto e Confine”, promossa nel maggio scorso dall’ADSPMAM a Brindisi, il confronto tra colleghi, studenti, professori e professionisti che hanno partecipato al Laboratorio si è protratto oltre i limiti temporali della settimana di svolgimento dal 20 al 24 maggio, divenendo occasione di approfondimento sui tematismi del porto e delle sue molteplici connessioni con la città.

L ‘idea di estendere l’incontro alla cittadinanza ed agli operatori di settore si é manifestata, pertanto, come il naturale prolungamento del Laboratorio anche per la possibilità di ospitare gli incontri nella History Digital Library – HDL, a Brindisi presso la Casa del Turista, ossia la biblioteca di comunità multimediale nata dalla partecipazione al bando Community Library, inserito nella strategia regionale “Smart in Puglia” finalizzata al rilancio del patrimonio d’interesse culturale della Puglia. Riteniamo infatti che la Community Library sia il luogo ideale dove sviluppare spunti progettuali e dialogare e confrontarsi, proprio per quella sua vocazione a costruire ponti tra il passato millenario della città ed un futuro che non può non essere radicato nell’esperienza presente.

Questa esperienza ha portato all’organizzazione dei “DIALOGHI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO” ovvero tre incontri pubblici che si propongono all’attenzione della cittadinanza e degli ordini professionali, dei portatori d’interesse e dei decisori pubblici, che si svolgeranno a Brindisi, presso HDL – Casa del Turista sul Lungomare Regina Margherita, civ. 44 nei giorni 11 luglio, 1° e 22 agosto pv. ore 18:30.20:00, in preparazione ad un convegno finale previsto il 12 settembre .