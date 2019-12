Continuano gli appuntamenti alla scoperta di Palazzo Granafei-Nervegna con un programma di visite guidate e performative promosso dalla Regione Puglia nell’obiettivo di potenziare l’attività e i servizi degli Infopoint regionali. Di seguito i prossimi incontri indirizzati al pubblico dei bambini e dei grandi con focus sulla storia della città, dei suoi simboli, delle sue bellezze da riscoprire, e la cornice di performance artistiche con protagonisti gli interpreti del territorio. La partecipazione a tutti gli appuntamenti della rassegna è gratuita, con prenotazione al T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.

Venerdì 27 dicembre o re 17

BRINDISI, CHE BEL PORTO

Pubblico: bambini dai 6 anni

Appuntamento davanti alle Colonne romane e termine a Palazzo Granafei-Nervegna

Una visita guidata conduce i piccoli partecipanti tra storia e memoria: al termine la performance artistica di una trampoliera (medusa luminosa).

La visita ha per tema la storia del porto di Brindisi, una storia strettamente legata a quella della città, come testimoniano le colonne ritenute terminali della Via Appia, in realtà una sorta di porta verso il mare, omaggio al mare stesso. La decorazione del capitello con divinità e tritoni sottolinea il forte legame della città con il suo porto, che fu certamente utilizzato già in età messapica toccando però il massimo splendore in età romana e divenendo uno dei porti più importanti. Infatti, le anfore di "tipo Brindisi" sono state rinvenute in tutto il mar Mediterraneo. Anche Papa Benedetto XVI, durante la sua visita pastorale nel giugno 2008, richiamò la prima vocazione della città, rilanciandola verso l'Europa, il Medio Oriente e tutti i popoli «che fanno corona a questo mare, antica culla di civiltà».

Sabato 28 dicembre ore 18

UN TESORO DI CITTÀ

Pubblico: grandi

Appuntamento in piazza Duomo e termine a Palazzo Granafei-Nervegna

Brindisi, un gioiello di più di tremila anni di storia. Una visita guidata conduce alla scoperta degli oggetti più preziosi della città: gli oggetti d’oro e d’argento del Museo archeologico, l’Arca d’argento di San Teodoro d’Amasea, custodita nel Museo Diocesano “Giovanni Tarantini”, il crocifisso eburneo inviato da san Lorenzo alla chiesa degli Angeli nel 1615, opera della scuola di tornitura eburnea di Monaco di Baviera, il capitello della Colonna romana conservato presso Palazzo Granafei-Nervegna. Gioielli più o meno conosciuti, più o meno visibili, espressione di arte, cultura e tradizione proprie della terra di Brindisi.

Prenotazioni T. 0831 229 784 oppure 342 1013 149.

Lunedì 30 dicembre ore 17

CAMILLA CLOROFILLA E IL BOSCO CHE BRILLA

Pubblico: bambini dai 4 ai 10 anni

Appuntamento presso Infopoint Palazzo Granafei-Nervegna

Nello spettacolo l’autore Gianluigi Cosi canta e suona le filastrocche del libro da cui è tratto, insieme a Paola Giglio che con i suoi burattini e la sua voce anima i personaggi.

Camilla è l’anima del bosco, ed è triste perché da giorni non trova più il suo amico albero. Gli stregoni stanno ammazzando tutto il bosco e Albero, spaventato, è fuggito e a casa non è più tornato. Camilla chiederà l’aiuto dei bambini per far ritornare Albero nel bosco, per far tornare ogni cosa a splendere come un tempo, quando tutto era in armonia e il cuore verde dall’allegria.

Lo spettacolo è pensato per sensibilizzare il pubblico bambino a temi come il rispetto della natura e dell'ambiente, la conoscenza dell'ecosistema boschivo, la tutela della biodiversità e il rispetto delle specie arboree.