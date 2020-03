La SSD Brindisi Football Club comunica che in occasione della gara Brindisi – Sorrento, in programma giorno 8 marzo alle ore 14,30, è indetta la giornata Pro Brindisi. Per tale circostanza, per favorire la presenza di un maggior numero di tifosi, solo in pre vendita e fino alle 12,00 di domenica, verranno effettuati i seguenti prezzi ai tagliandi, già da oggi disponibili ai soliti punti vendita:

CENTRALE 10€

GRADINATA e CURVA sud 5€

Donne e Over 5 € in tutti i settori

Non saranno validi gli abbonamenti

Non verranno concessi accrediti

Si ricorda che domenica dalle 13,30 il costo dei tagliandi al botteghino ritorneranno quelli abituali

CURVA SUD: € 8,00

DONNA e OVER 70: € 6,00

GRADINATA € 9,00

DONNA e OVER 70 € 6,00

TRIBUNA € 15,00

DONNA e OVER 70 € 8,00

FINO A 14 ANNI: INGRESSO GRATUITO IN TUTTI I SETTORI

SETTORE OSPITI: TARIFFA UNICA € 10,00

I tagliandi d’accesso allo stadio potranno essere acquistati presso tutti i punti vendita autorizzati (riportati qui sotto):

RICEVITORIA DI BELLO : via Mecenate, 74 Brindisi tel. 0831 562988

ALTAIR CAFE’ : via Appia, 68 – Brindisi tel. 0831 1981785

CLUB CITTA’ DI BRINDISI di Andriani M. : via Mameli, 2 Brindisi tel. 339 272 5363

LA CAPANNINA di Tateo Giovanni : viale Duca Degli Abruzzi, 4 – Brindisi tel 0831 412074