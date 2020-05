L’Associazione Brindisi vola a canestro comunica la volontà di tutti gli iscritti di non esercitare alcuna richiesta di rimborso per le 6 partite interne che l’Happy Casa Brindisi non potrà disputare in questa stagione a causa della pandemia del Covid-19 pur esprimendo comunque apprezzamento per il bel gesto della società che ha offerto questa opportunità per tutti i tifosi. In un momento così difficile la nostra priorità è quella di essere vicini alla New Basket Brindisi, una società che ha regalato innumerevoli soddisfazioni ai suoi tifosi dando loro la possibilità di vivere straordinarie emozioni in tutti i palazzetti d’Italia. Siamo convinti che la Stella del Sud può e deve continuare a splendere così come ha fatto in tutti questi anni e non meraviglia, come si evince da nota societaria e dalla lettura degli innumerevoli commenti sui social, che già tantissimi tifosi abbiano manifestato la volontà a rinunciare a qualsiasi tipo di rimborso.

La passione dei tifosi e l’entusiasmo della società ha da sempre rappresentato il volano per superare qualsiasi difficoltà, e le prime strategie di mercato dimostrano la volontà di continuare a regalare sogni ed emozioni.

Noi, nel nostro piccolo, saremo sempre vicini alla squadra della nostra città!

Associazione “Brindisi vola a canestro”