Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare l’ingresso di ‘Business Center Srl’, nuova azienda del foggiano che entra in qualità di Top Sponsor fino al termine della stagione sportiva.

L’impresa nasce dalla volontà e intuizione del titolare Matteo Leggieri di sviluppare un progetto aziendale in grado di poter offrire servizi primari di sanificazioni ambientali, disinfestazioni contro ogni tipo di insetto e parassita in aree pubbliche, strutture ricettive, scuole, ospedali, cliniche, uffici pubblici, derattizzazione, manutenzione e giardinaggio, servizi di pest e outsourcing.

Una qualità nel sistema, nelle attrezzature e nel personale altamente qualificato impiegato che permette oggi alla ‘Business Center Srl’ di essere leader nel settore e di estendere il trattamento disinfettivo e di salubrità ambientale a 360 gradi rispettando norme ristrettive e garantendo standard di sicurezza massimali.

“Sono al settimo cielo , entusiasta e carico più che mai per questa partnership“ – le prime parole alla firma dell’accordo del General Manager Matteo Leggieri.

“Da sempre grande appassionato di sport e tifoso di basket, ho voluto investire nel virtuoso e ormai vincente progetto della New Basket Brindisi. Spero di dare una mano al sodalizio biancazzurro e contribuire nel “mio piccolo” al raggiungimento di sempre più grandi traguardi per questa squadra che tante emozioni ormai ci regala”.

“Con questa splendida realtà di Apricena nel Foggiano, abbiamo praticamente coperto la totalità della nostra Puglia dal punto di vista delle partnership” – ha commentato il Direttore commerciale della Happy Casa Brindisi, Andrea Fanigliulo.

Ancora di più se c’è ne fosse di bisogno questa è la conferma del grande lavoro svolto dall’ufficio marketing e commerciale e da tutta la nostra società tanto da attrarre investitori e aziende da ogni parte e che soprattutto come amiamo sottolineare la NBB non sia solamente la squadra della città di Brindisi, ma di un’intera regione”.

Complimenti a tutti: ci vediamo in campionato! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi