La SSD Brindisi FC è lieta di annunciare che per la Stagione Sportiva 2019/20, l’emittente televisiva Canale 85 del Gruppo Editoriale Distante, sarà media partner della squadra biancoazzurra. Il Gruppo Editoriale Distante, come avvenuto nella scorsa stagione nel Campionato di Eccellenza Pugliese, ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta tutte le partite esterne del Brindisi FC, impegnandosi a mettere in campo tutte le energie e le risorse necessarie a sostenere le fasi salienti del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, attraverso contributi costanti nelle fasce di informazione ed intrattenimento del palinsesto televisivo, a partire dalla diffusione, in anteprima, di fatti, notizie, interviste ed avvenimenti che vedono protagonista il glorioso club biancoazzurro.

Comunicato stampa della SSD Brindisi FC