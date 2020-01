L’ufficio Lavori pubblici del Comune di Mesagne ha effettuato la consegna dei lavori del canile in contrada “Casa Calva”. Nei prossimi 120 giorni, la ditta aggiudicataria dovrà garantire gli interventi per la potabilizzazione delle acque utilizzate per il fabbisogno degli animali e il potenziamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue.

“Si sta realizzando un obiettivo che consentirà di migliorare le condizioni ambientali degli animali ospiti e, al tempo stesso, determinerà un risparmio per le casse dell’Ente attraverso un investimento necessario”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli. Su disposizione giudiziale, i Nas seguiranno l’attuazione dei lavori previsti. “Sono soddisfatto del modo in cui si stanno gestendo gli impegni assunti in questo settore.

Attendiamo la conclusione degli interventi per chiedere il dissequestro della struttura, dimostrando così di aver provveduto alla risoluzione di alcune delle criticità che nel 2018 avevano determinato il provvedimento”, ha dichiarato Vincenzo Carella, consigliere delegato al Randagismo e alla Tutela e Benessere degli animali.