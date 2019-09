È tutto pronto per la prima cena a Quattro Mani che inaugurerà la nuova stagione del Due Camini, il ristorante gourmet di Borgo Egnazia guidato dallo Chef Domingo Schingaro.

Domenica 15 settembre il talento e la creatività dell’Executive Chef di Borgo Egnazia incontreranno la maestria di Matteo Baronetto per una serata inedita all’insegna della Puglia e della convivialità. Un grande tavolo unico a bordo della suggestiva piscina per accogliere tutti gli ospiti che sceglieranno di vivere questa esperienza gastronomica.

Non una semplice cena a quattro mani, non un incontro di piatti, ma una grande celebrazione degli ingredienti pugliesi di stagione, reinterpretati con passione ed esperienza in un menu a sorpresa “improvvisato” dai due grandi Chef, un menu che gli ospiti potranno scoprire solo passo dopo passo, in un percorso tra gusto, tradizione e innovazione. Piatti inediti e disponibili solo per una sera, una cena da non perdere per salutare le ultime sere d’estate.

I PROTAGONISTI

Domingo Schingaro, da gennaio 2016 è Executive Chef di Borgo Egnazia, dove coordina tutta l’offerta ristorativa sotto la direzione di Andrea Ribaldone e cura il progetto gourmet del ristorante Due Camini, premiato con la Stella Michelin a novembre 2018.

Matteo Baronetto, allievo di Marchesi, per molti anni braccio destro di Cracco, guida le cucine di Del Cambio di Torino dal primo giorno del nuovo corso. A soli sei mesi dalla riapertura ha conquistato la Stella Michelin.

Il Ristorante Due Camini è aperto tutti i giorni, eccetto il martedì. Le prenotazioni sono aperte anche agli ospiti che non soggiornano a Borgo Egnazia. I bambini sono benvenuti dai 12 anni in su.

www.ristoranteduecamini.it

Per maggiori informazioni borgoegnazia.it

BORGO EGNAZIA – Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, è un meraviglioso luogo ispirato ad un tipico paese pugliese. Qui unicità e autenticità si fondono per creare qualcosa di inedito e speciale, introvabile altrove, che riesce a combinare le più genuine tradizioni locali a servizi di altissimo livello. Aperto tutto l’anno, offre 63 camere, 92 casette e 29 ville, diversi ristoranti, due bellissime spiagge private e le 18 buche del San Domenico Golf, un classico percorso “links” immerso tra ulivi secolari e affacciato sul mare. All’interno di Borgo Egnazia si trova Vair, la Spa la cui visione pone l’enfasi sulla bellezza interiore come fulcro dei trattamenti, ispirati alle tradizioni locali e caratterizzati da nomi in dialetto (“vair” in pugliese significa “vero”), dove tutto contribuisce alla ricerca di un nuovo equilibrio e di una rinnovata felicità. Inoltre, Borgo Egnazia ospita il Due Camini, ristorante gourmet che si è aggiudicato la stella Michelin a Novembre 2018. Dal 2010, anno di apertura, Borgo Egnazia è parte di Leading Hotel of the World e ha ricevuto una serie di prestigiosi riconoscimenti tra cui “Best Hotel of the Year” di Virtuoso nel 2016 e “Most Life Changing Experience” di Condè Nast UK nel 2017. A Luglio 2018, in occasione della 23° edizione dei World’s Best Awards di Travel + Leisure, è al primo posto nella categoria Top Italian Resort, al quarto nella categoria Top 10 European Resort Hotels ed è tra i Top 100 hotel di tutto il mondo. www.borgoegnazia.it