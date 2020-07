I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Francavilla Fontana, in Torre Santa Susanna, alle prime ore del giorno, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lecce, su richiesta di quella DDA, nei confronti di Daniele Melechì, classe 1974, per il reato di tentata estorsione, aggravato dal metodo mafioso. L’attività, condotta dai Carabinieri, ha permesso di acclarare il tentativo di estorsione posto in essere dall’ arrestato nei confronti di un imprenditore del luogo, nel mese di giugno u.s..

Le condizioni imposte sarebbero state quelle di versare un “pizzo” mensile di 3.000 euro o in alternativa avrebbe dovuto chiudere l’attività commerciale. Durante tale richiesta, proprio per intimorire l’imprenditore, il Melechì, avrebbe versato del liquido infiammabile, tipo benzina, sui tavoli esterni del locale, alla presenza di numerosi clienti e passanti che terrorizzati si allontanavano velocemente. L’evento non passava inosservato ed il gesto così plateale giungeva, poco dopo, ai Carabinieri che intraprendevano mirate indagini per accertare la veridicità dei fatti, comunicando le risultanze investigative all’Autorità Giudiziaria che concordava con gli esiti ed emetteva il provvedimento custodiale a carico del Melechì.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’ Autorità Giudiziaria.