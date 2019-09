Anche Confartigianato Brindisi aderisce all’ iniziativa di mobilitazione condivisa dal direttivo regionale della categoria installatori e manutentori impianti termici.

“Non possiamo continuare a procrastinare la prospettiva di un iniziativa più incisiva per cercare di scardinare quella situazione di stallo che da ormai troppo tempo compromette in modo decisamente grave la produzione di centinaia di imprese che operano nel settore oltre che rischiare di pregiudicare il raggiungimento degli scopi prefissati dalle normative vigenti in materia per la tutela della sicurezza di cose e persone, di risparmio energetico e di tutela ambientale” dice il presidente provinciale della categoria di Confartigianato Brindisi Fabrizio Topputo.

“Bisogna intervenire in modo compatto e condiviso per trovare la soluzione ad un problema così importante che si protrae già da troppo tempo. Tanto lavoro profuso da tutte le componenti per giungere alla stesura ed all’ approvazione di una legge regionale che potesse risolvere le tante problematiche di una materia di primaria importanza per tutta la comunità per poi veder arenare il tutto per irrilevanti procedure burocratiche delle pubbliche amministrazioni seppur da più tempo ed in più modi sollecitate” prosegue Topputo “ ad ormai un anno dall’ approvazione dei provvedimenti attuativi e ben tre anni dalla pubblicazione della legge regionale 36 è impensabile che non si riesca a concretizzare solo per una determina del dirigente della struttura competente regionale”.

Gli installatori ed i manutentori di impianti termici di tutta la Puglia hanno deciso di dire basta alle lungaggini burocratiche che provocano il blocco dell’entrata in vigore del nuovo catasto energetico regionale.

Per questi motivi tutte le aziende rappresentate dalla Confartigianato Brindisi aderiscono in modo compatto e deciso alla mobilitazione della Confartigianato pugliese chiedendo il sostegno degli Amministratori locali e delle società partecipate incaricate delle operazioni di verifica delle operazioni di conduzione e manutenzione degli impianti termici di tutto il territorio brindisino oltre che di tutte le rappresentanze dei consumatori che volessero condividere gli intenti di tutela degli utenti finali oltre che di tutti i lavoratori che vedono compromesso anche il proprio lavoro.

Confartigianato Impianti – Brindisi