La Regione Puglia con una corposa dotazione finanziaria di 248 milioni di euro interviene in aiuto alle microimprese che hanno subito difficoltà economiche e finanziarie a causa dell’emergenza sanitaria covid-19.

L’iniziativa è attuata da Puglia Sviluppo SPA con un Avviso a sportello che sarà attivo sino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre fine anno 2020.

Saranno destinatarie dell’aiuto le aziende iscritte al Registro Imprese della camera di commercio, con forma giuridica di ditta individuale, società o cooperativa, che hanno meno di 10 addetti, hanno subito difficoltà economiche a causa dell’epidemia covid-19, hanno un fatturato tra 0 e 400.000 €, non hanno protesti, operano in qualsiasi settore economico ad esclusione della pesca, agricoltura e zootecnia, lotterie, produzione energia e acqua oppure operano come associazioni.

Il prestito erogato potrà essere tra un minimo di 5000 ed un massimo di 30.000 €, dovrà essere utilizzato per spese di vario tipo, tra queste rientrano i canoni di locazione, utenze di energia-telefono-acqua-internet, stipendi e contributi, materie prime, merci e beni di consumo, non per ultimi i DPI e gli interventi di sanificazione volti a contrastare il rischio contagio da coronavirus.

L’istanza può essere presentata direttamente dai nostri uffici tramite l’utilizzo della piattaforma informatica di Sistema Puglia, l’inoltro sarà semplice e veloce, la documentazione che sarà richiesta, è utile precisarlo, minima e di facile reperimento per l’imprenditore.

Il finanziamento è erogato a tasso zero, non ci sarà bisogno di garanzie, è previsto un contributo del 20% a “fondo perduto” che verrà concesso sotto forma di abbuono delle ultime rate.

La restituzione avverrà in 60 rate mensili, ed è previsto un preammortamento per i primi 12 mesi, una volta iniziata la restituzione, raggiunta la 48esima rata, qualora dovesse risultare puntuale il pagamento delle rate, scatterà la premialità dell’abbuono del 20% sopra citato e così le ultime 12 rate corrispondenti a tale somma non verranno pagate dall’imprenditore.

Le spese per le quali dovrà essere utilizzato tale finanziamento dovranno realizzarsi entro i 12 mesi da quando è stato erogato.

Dalla prossima settimana tutti i lunedì e mercoledì pomeriggio gli interessati potranno ricevere ogni informazione o supporto per utilizzare il finanziamento presso la nostra sede, compileranno la modulistica con l’aiuto dei nostri esperti e la inoltreranno telematicamente alla Regione Puglia.

La Confartigianato di Brindisi è in via Dalmazia n. 31/c, è consigliabile telefonare per fissare un appuntamento al 328.8519445.

COMUNICATO STAMPA CONFARTIGIANATO BRINDISI

a firma del Direttore Teodoro Piscopiello