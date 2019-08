Il Consiglio provinciale di Brindisi, nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità il Documento dei Conti degli Agenti Contabili per l’esercizio finanziario 2018, con il Rendiconto di Gestione 2018, documento finanziario propedeutico al Bilancio di previsione 2019. Approvati all’unanimità anche gli altri punti all’odg come il Regolamento per l’Istituzione del Garante dei diritti delle persone private di libertà personale e l’adeguamento del compenso dell’Organo Revisore, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 21/12/2018. Rinviata la discussione sul Regolamento per la definizione agevolata delle entrate della Provincia di Brindisi.

“L’approvazione del Rendiconto 2018 – ha dichiarato il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi – ha una valenza fondamentale per l’Ente perché ci sono 8 milioni di Euro di avanzo di Amministrazione, utilizzabili per opere e lavori pubblici, in particolare su strade e scuole. Questo avanzo di amministrazione sarà alla base poi della costruzione dl Bilancio previsionale 2019, che porteremo in Consiglio ai primi di settembre. E’ importante che l’approvazione del Rendiconto di Gestione sia avvenuta all’unanimità perché parliamo di opere importanti per tutto il territorio di Brindisi. E sono particolarmente soddisfatto anche dell’approvazione all’unanimità del Regolamento per l’Istituzione del Garante dei Diritti delle persone private di libertà personale. Si tratta di dare seguito ad una figura già emanata a livello regionale con la quale si può favorire il reinserimento lavorativo e familiare sia delle persone detenute nel carcere di Brindisi, sia quelle del Ctp di Restinco e la Rems (Residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza) di Carovigno. Sono percorsi di inserimento lavorativo e familiare. Un atto di assoluta civiltà nei confronti di queste persone, senza intaccare le pene che vengono definite dalle varie sentenze”.

