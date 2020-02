L’attività della “Task Force” istituita sotto il coordinamento della Divisione Amministrativa della Questura prosegue attraverso una specifica azione di vigilanza sulle condizioni di sicurezza e regolamentari di tutte le strutture ricettive e non che ospitano eventi di pubblico spettacolo

Nello scorso fine settimana, infatti, la Polizia di Stato ha continuato detta azione di verifica sui plessi che insistono negli abitati

Allo scopo di garantire la sicurezza delle migliaia di fruitori delle strutture in argomento, la Questura ha impiegato sul campo, ad affiancare personale delle Divisione Amministrativa, anche unità operative della Squadra Mobile.

All’esito dei servizi in parola, gli agenti hanno riscontrato, in Cellino San Marco, l’esistenza di un circolo privato abusivo la cui attività di controllo e sicurezza risultava affidata a due soggetti privi delle richieste qualificazioni professionali. Uno di questi, successivamente identificato, all’atto del controllo della Polizia si allontanava precipitosamente, consapevole della illiceità dell’attività svolta. Lo stesso sarà segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo, per i provvedimenti sanzionatori di competenza. Al titolare del circolo abusivo si è contestata la violazione ex art 681 del codice penale, in relazione all’art.80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, per non aver osservato gli obblighi collegati alla S.C.I.A.

Nella periferia dell’abitato di Erchie, il personale della Divisione Amministrativa della Questura e della Squadra Mobile hanno riscontrato, all’interno di un circolo sportivo, una sala da ballo abusiva ed un’attività di ristorazione, parimenti non autorizzata, le cui più elementari norme igieniche risultavano violate: le competenti autorità sanitarie sono state informate, anche con il necessario corredo fotografico attestante la gravità delle violazioni stesse.

Infine, in territorio di Fasano, i poliziotti hanno svolto un’attività di controllo presso una discoteca, anche qui riscontrando l’esercizio abusivo del personale addetto alla sicurezza, oltre che l’assenza di una autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di parcheggio.

I servizi di prevenzione e controllo proseguiranno nelle prossime settimane, investendo l’intero territorio provinciale.