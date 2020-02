Gli organizzatori del Salone Nautico di Puglia confermano che la rassegna diportistica si svolgerà a Brindisi – come previsto – dal 25 al 29 marzo 2020.

“Anche grazie al sostegno delle tantissime aziende che partecipano all’evento – ha affermato il Presidente dello Snim Giuseppe Meo – abbiamo voluto offrire il nostro contributo per accelerare il ritorno alla normalità in Puglia e, più in generale, nel nostro Paese”.

L’evento – uno dei più importanti del Mezzogiorno in questo settore – è giunto ormai alla 17ma edizione e vanta presenze significative tra le eccellenze del comparto nautico internazionale. “Sono già più di 100 gli espositori che hanno confermato la propria partecipazione – ha aggiunto Meo – mentre saranno circa 200 le imbarcazioni in esposizione nella location del porto turistico di Brindisi: nessuno si è tirato indietro ed è il segno tangibile della volontà di non fermarsi”.

Durante lo svolgimento del Salone, inoltre, è previsto un ricco programma di eventi su temi di grande interesse riferiti alla cantieristica, alla nautica, agli sport del mare ed alla sostenibilità.

In questa edizione UCINA Confindustria Nautica sarà partner dello SNIM ed ha proposto ai propri associati una convenzione per la partecipazione all’evento brindisino.