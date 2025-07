Nel pomeriggio di oggi una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi, con il supporto di due autobotti, è intervenuta sulla SS16, alle spalle della cantina di Tuturano, per domare un vasto incendio che ha interessato sterpaglie, alberi e masserizie.

Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono propagate rapidamente, minacciando una vicina masseria e la stessa cantina. L’intervento tempestivo ed efficace dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che raggiungesse le strutture circostanti.

L’area interessata è stata messa in sicurezza e, fortunatamente, non si registrano danni agli edifici. Restano in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.