Gli Aufklarung sono uno dei gruppi più longevi della scena musicale brindisina. Formati nei primi anni novanta hanno ben rappresentato il prog rock con musiche originali, testi colti e atmosfere evocative.

In quegli anni fu pubblicato il primo disco ufficiale della band “De la Tempesta l’Oscuro Piacere”, album ristampato nel 2013 per Italian Distribution.

Un lavoro discografico splendido pubblicato per il mercato italiano e giapponese. Nel 2023, la Pick Up Records ha pubblicato la ristampa in vinile in due versioni: edizione limitata color viola e edizione normale nera.

Il giusto valore e riconoscimento a uno dei gruppi e dei dischi più interessanti del rock progressivo italiano.

Nel 2025 gli Aufklarung proseguono il lungo percorso intricato e intrigante della musica con una nuova formazione: Marco Mancarella (tastiere), Dante Di Giorgio (basso e chitarra), Michele Martello (chitarra), Michele De Luca (voce) e con la partecipazione di Doriana De Luca (flauto) e Riccardo D’Errico (batteria).

Il gruppo brindisino continua a portare alto il nome e i valori musicali del prog italiano attraverso la pubblicazione di un nuovo lavoro discografico, “Nell’Idea Di Un Tempo Che” (MA.RA.CASH Records).

Si tratta di un album uni concettuale che si snoda con un racconto lungo le quattro tracce del disco, in perfetta linea con lo stile musicale del gruppo.

Un lavoro che conserva un suono classico ma con linee decisamente melodiche e moderne. Musicalmente complesso, gli strumenti sono ben definiti rivelando una freschezza esecutiva e una libertà di composizione creativa con suoni pieni e atmosfere raffinate ed evocative.

Gli Aufklarung testimoniano una vitale tradizione prog. Tornano a stupire e incantare nella loro interezza artistica.

A questo nuovo disco ufficiale del gruppo brindisino ha contribuito con gioia e determinazione anche il compianto speaker radiofonico Angelo De Luca che ha curato numerosi aspetti.

Angelo De Luca rappresentava il quinto elemento degli Aufklarung per capacità organizzativa, per il sostegno, i suggerimenti e la competenza dietro a ogni nota.

Gli Aufklarung lasciano spazio alla commozione e al ricordo di un grande e indimenticabile amico fraterno.

Il nuovo disco “Nell’Idea Di Un Tempo Che” sarà presentato al pubblico con un concerto che si terrà venerdì 18 luglio alle ore 21.30 presso il Caffè Letterario Nervegna, in via Duomo a Brindisi.

MARCO GRECO