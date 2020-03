Riscontro la prima comunicazione ufficiale del Prefetto di Brindisi – da me auspicata – in riferimento all’attività di controllo relativa al territorio provinciale.

E’ evidente, però, che la gravità della situazione richiede un numero ancora più elevato di controlli che non potranno essere effettuati dalle polizie locali e dalle forze dell’ordine. Abbiamo già condiviso a livello regionale, infatti, la proposta dell’’on. Tajani di impiegare l’Esercito e le altre Forze Armate per tali controlli, come agenti di pubblica sicurezza.

Così come stiamo chiedendo a tutti i Prefetti della Puglia, pertanto, il rappresentante del Governo in terra di Brindisi attivi le procedure per ottenere quanto prima più uomini e quindi per limitare al minimo le possibilità di contagio della popolazione brindisina.

On. Mauro D’Attis (F.I.)