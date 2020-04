Nota del commissario regionale di Forza Italia Puglia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“La vicenda delle forme di contrasto al virus che in Puglia sta attuando il presidente Emiliano sfiora il grottesco. Sindacati e ordini professionali di medici e infermieri chiedono invano che vengano effettuati tamponi a tutti coloro che operano negli ospedali e nelle rssa, mentre il Governatore continua a fare campagna elettorale anche su un tema così drammatico per la gente. La sua proposta di sottoporre a tampone i turisti che arriveranno in Puglia arriva il giorno dopo che lo stesso Emiliano aveva detto no ai tamponi di routine eseguiti ogni settimana su tutti gli operatori sanitari”