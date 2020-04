Nell’ambito del progetto TeleICCE, Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment, bando Interreg IV Grecia – Italia 2014-2020, Asse Prioritario 1 “Innovazione e Competitività”, promossi a cura della CNA di Brindisi e dell’Azienda partner TQC Srl, si terranno per tre venerdì a partire da questa settimana i “TeleICCE Spring webinars – Coronavirus e imprese: forme innovative di formazione e lavoro” rivolti ad aziende e liberi professionisti sulle principali tematiche del telelavoro, e-learning e social media marketing.

L’attuale emergenza sanitaria del Coronavirus (COVID-19) ha messo a dura prova l’Italia e molte parti del mondo, in relazione alle urgenti, e necessarie, misure di contenimento del contagio. Mai come in questo periodo web e social network diventano una risorsa preziosa che accomuna aziende ed istituzioni per affrontare le attività di lavoro e formazione attraverso l’utilizzo di piattaforme che facilitano il lavoro agile e il teleworking.

Con l’obiettivo di diffondere contenuti, tool e strategie utili a freelancers, PMI e chiunque in questo momento stia concentrando le proprie risorse ed energie per mantenere la propria attività professionale, i seguenti appuntamenti in rete in fascia pomeridiana dalle 15:00 alle 16:00 tratteranno le principali tematiche:

• 10 aprile, Strumenti innovativi e piattaforme efficienti per l’apprendimento online

• 17 aprile, Forme innovative di lavoro flessibile, grazie a strumenti informatici e telematici

• 24 aprile, Il modo corretto di fare comunicazione aziendale sui social

Si tratta di incontri accessibili gratuitamente previa registrazione obbligatoria al seguente indirizzo: https://teleiccewebinars.subscribemenow.com/