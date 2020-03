A seguito delle nuove disposizioni del Governo (DPCM 8/03/2020, art. 2), tutti i botteghini dei teatri del circuito Teatro Pubblico Pugliese resteranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile 2020.

Saranno assicurati i servizi di informazione e assistenza agli spettatori nelle seguenti modalità:

– troverete tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito www.teatropubblicopugliese.it e sui nostri canali social Facebook (

https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese/) e Instagram (@teatropubblicopugliese);

– potete scriverci via mail all’indirizzo tpp@teatropubblicopugliese.it;

– potete contattarci telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18 (tel. 080.5580195).

Nel frattempo stiamo lavorando per riprogrammare gli spettacoli che non stanno andando in scena in questo periodo di sospensione delle attività.

Appena avremo definito tutte le date ne daremo comunicazione.

Resteranno impregiudicati i diritti per i titolari di biglietti e abbonamenti, rispetto al recupero delle repliche rinviate e rispetto al rimborso degli stessi.

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese