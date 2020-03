A Mesagne prosegue a ritmo serrato il monitoraggio del territorio e degli accessi alla città. Gli agenti di Polizia municipale – coordinati dal comandante Teodoro Nigro – in queste ore stanno effettuando stringenti controlli al fine di garantire l’osservanza delle indicazioni ministeriali previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ritenendosi ormai esaurita la fase informativa, le verifiche – messe in campo in modo congiunto e coordinato anche con le forze di Polizia e Carabinieri – continueranno in modo insistente per tutto il periodo dell’emergenza. Contro le violazioni di chi non rispetta le norme sono previste denunce e sanzioni; nei casi più gravi potranno essere punite con misure fino all’arresto.

Con ordinanza, il sindaco Toni Matarrelli ha disposto che i titolari e conduttori dei punti vendita di generi alimentari, e di altri prodotti non alimentari venduti mediante distributori automatici, procedano più volte al giorno alla sanificazione delle postazioni e delle apparecchiature in ogni parte che le compone, con prodotti a base di alcol e cloro. La medesima disposizione è stata rivolta alle direzioni degli istituti bancari, finanziari, delle sedi postali e a coloro che gestiscono esercizi commerciali che hanno in uso dispositivi pos e postazioni bancomat.

Le misure dovranno essere garantite più volte al giorno, sino al prossimo 25 marzo e fino a quando non sarà cessata l’emergenza sanitaria.

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, non è ammissibile prevedere l’eventualità che persone singole o famiglie possano rimanere senza servizi essenziali come acqua, luce, gas. Richiamando l’ordinanza con la quale lo scorso 12 marzo il sindaco Toni Matarrelli richiedeva agli enti concessionari e gestori di pubblici servizi l’interruzione e il rinvio di tutti i lavori differibili, agli stessi soggetti – con nota integrativa – il primo cittadino ha ritenuto di ribadire che l’ordinanza deve essere necessariamente estesa anche agli interventi di distacco delle utenze nei riguardi di soggetti morosi. Questo al fine di consentire la permanenza obbligatoria all’interno delle abitazioni in condizioni agevoli in un momento di grave emergenza sanitaria per il Paese, in un periodo in cui gli spostamenti sono giustificati solo da gravi e comprovati motivi.

“Una voce amica”: servizio di supporto psicologico gratuito

In questo momento di emergenza sanitaria da Covid-19 è opportuno non trascurare i problemi di salute che possono investire gli aspetti psicologici: permanenza obbligata in casa, pensieri negativi, difficoltà a variare le attività che occupano la giornata possono determinare sentimenti di sconforto e spavento. Al fine di fornire un ulteriore supporto, l’ufficio Servizi sociali del Comune di Mesagne promuove il progetto “Una voce amica”, un servizio gratuito a disposizione dei soggetti in quarantena o isolamento domiciliare e di quanti stanno vivendo questo periodo in uno stato di particolare disagio emotivo.

Psicologi professionisti ed esperti di terapie delle relazioni di aiuto offriranno sostegno psicologico e personale in forma riservata e nel rispetto della privacy, come previsto da codice deontologico professionale. Il contatto potrà avvenire con chiamata telefonica da parte dei diretti interessati ai nomi e ai contatti indicati, nei giorni e negli orari di seguito riportati: Alessandra Lucia Campana risponderà tutti i giorni, senza limiti di orario, al numero 333.6093007; Valentina Gatti tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 al numero 347.4846379; Alessia Catalano dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, al 347.9187929; Anna Rita Del Vecchio sarà disponibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12 al 349.6714399. Per ricevere informazioni sul servizio è possibile contattare l’ufficio comunale allo 0831.776065.

L’ufficio Servizi sociali acquisirà da ogni professionista, ogni giorno e attraverso l’email istituzionale, un report dettagliato degli interventi e della durata dei sostegni attivati; svolgerà una funzione di monitoraggio sull’intero impianto operativo, riservandosi di intervenire in situazioni di particolare difficoltà anche attraverso segnalazione diretta. Si raccomanda di contattare i numeri solo in caso di reale necessità. Il servizio sarà attivo da oggi, lunedì 16 marzo, e per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria.