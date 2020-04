L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 una “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale”: ciò ha costretto, il 31 gennaio 2020, il Consiglio dei ministri a dichiarare, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia sul territorio nazionale e le recenti misure assunte dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di limitare la circolazione in questo periodo di emergenza sanitaria e non esporre i cittadini alle procedure di controllo da parte degli agenti di pubblica sicurezza dispiegati sul territorio, l’amministrazione comunale, di concerto con la società Ecotecnica, assicurerà e garantirà il ritiro a domicilio 6 gg. su 7 delle seguenti frazioni di rifiuti (previa prenotazione al numero verde 800991995 o recapito whatsapp 345.6091435):

● Sfalci e Potature: non più di due sacchi neri da 240 litri, per un massimo di 480 litri, che non dovranno contenere rifiuti estranei e non compostabili. Sull’esterno dei sacchi occorrerà specificarne il contenuto (“sfalci di potatura”);

● Ingombranti, Beni Durevoli e RAEE: massimo tre pezzi già approntati per il ritiro.

Per quantità superiori rispetto a quelle appena indicate ovvero per esigenze non soddisfacibili con le modalità anzidette, se e solo se compatibili con le eccezioni consentite per legge all’obbligo generale di permanenza presso i propri domicili (previa autocertificazione), l’utente potrà recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta (sito in Brindisi, alla Strada per piccoli n. 248 (nelle immediate vicinanze della sede STP), rispettando la distanza sociale e indossando i dispositivi di protezione individuale anti- contagio (mascherine, guanti, etc.).

Tuttavia si raccomanda la considerazione in via del tutto eccezionale di tale possibilità.