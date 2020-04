Nei giorni scorsi abbiamo più volte sottolineato l’esigenza di non accusare ritardi nel ripristino di una offerta sanitaria adeguata all’attuale situazione di grave emergenza. Per questo motivo, abbiamo sollecitato la immediata riapertura dei reparti di pneumologia e di chirurgia dell’ospedale Perrino, così come una repentina presa di coscienza delle necessità delle RSA, a partire dall’effettuazione di tamponi a tutto il personale ed agli ospiti delle strutture.

Prendiamo atto che l’Asl di Brindisi ha riaperto tali reparti ed ha effettuato quanto richiesto per le RSA dove – a livello nazionale – si concentra il maggiore rischio di contagio in questo momento.

Ci auguriamo che quanto prima entri in funzione il nuovo reparto di terapia intensiva (realizzato all’esterno), che si completi la netta separazione tra reparti covid e no-covid e che si proceda speditamente anche al completamento dello screening di tutto il personale sanitario e ausiliario che opera all’interno del Perrino.

C’è la possibilità, inoltre, di offrire un servizio importantissimo proprio al personale sanitario dell’ospedale di Brindisi. A poca distanza dal Perrino, infatti, vi è la Cittadella della Ricerca, al cui interno vi è una foresteria in cui vi sono 16 suite e 64 camere doppie. Attualmente, come è noto, la struttura (di proprietà della Provincia di Brindisi) è vuota. E allora, perché non utilizzarla per consentire ai sanitari del Perrino di avere un alloggio indipendente, in maniera tale da limitare al minimo i rischi di contagio dei propri familiari?

E’ auspicabile, pertanto, che il Presidente della Provincia Riccardo Rossi ed il Direttore generale dell’Asl – magari su iniziativa del Prefetto Umberto Guidato – facciano di tutto per rendere realizzabile una soluzione che in altre zone d’Italia è già attiva da tempo.

Pino Romano – Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia