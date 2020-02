Una nota del consigliere regionale e presidente della V Commissione Mauro Vizzino.

“Il nostro Paese sta vivendo una delle pagine più difficili della sua storia recente e purtroppo le conseguenze di questa epidemia da coronavirus determineranno ripercussioni decisamente negative per la nostra economia. Occorre, pertanto, cominciare a programmare una ripresa che, per quanto riguarda la Puglia, non può che passare dal rilancio della nostra immagine a livello turistico.

Milano, attraverso il suo sindaco, ha fatto realizzare un video particolarmente efficace (#milanononsiferma) che ormai circola abbondantemente sui social. Occorre anche in Puglia una iniziativa forte per evitare che la prossima stagione estiva si trasformi in una catastrofe per gli operatori del comparto turistico.

La Regione Puglia fornisca, pertanto, indicazioni precise a “Puglia Promozione” affinché si dia vita ad una inversione di rotta sulle strategie di marketing, ovviamente destinando risorse adeguate proprio al rilancio di una immagine complessiva della Puglia.

Certo, magari la programmazione predisposta da tempo potrà risultare stravolta, ma sono in gioco l’immagine della nostra regione e il suo futuro economico ed occupazionale in un comparto strategico come quello dell’accoglienza e della ricettività”.