Il Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente e l’Associazione Ricetrasmissioni di Brindisi, per offrire un contributo concreto alla lotta contro il COVID19, si sono fatti promotori di una raccolta fondi denominata “Da VOI, con NOI, per TUTTI”, finalizzata all’acquisto di una apparecchiatura radiologica digitale con sistema wireless per l’esecuzione dei radiogrammi al letto del paziente in terapia intensiva per l’Ospedale Perrino di Brindisi.

Oggi siamo felicissimi di comunicare che grazie al grande contributo di solidarietà, anche da altre Regioni, dall’Estero, di Cittadini, Associazioni, Fondazioni, Club Inner Wheel locali, Ordini Professionali, Imprese del territorio, l’obiettivo è stato raggiunto in poche settimane, pertanto in data 28/04/2020, alle ore 8,30 avverrà la donazione di tale apparecchiatura (mod. Modello MAC R32D, ditta GMM), con consegna presso la UOC di Radiodiagnostica del P.O. Perrino di Brindisi e messa in opera.

Il Club Brindisi Porta d’Oriente e l’Associazione Ricetrasmissioni di Brindisi avrebbero voluto convocare una conferenza stampa per ringraziare tutti i giornalisti delle Tv locali, delle testate on-line e della carta stampata per il supporto e le informazioni costanti date alla iniziativa, purtroppo le restrizioni non permettono di stare insieme, quindi si rinvia a tempi migliori la convocazione con il Direttore della Radiodiagnostica del Perrino di Brindisi, dr. Mauro Biscosi, il Direttore generale della ASL di Brindisi, dott. Pasqualone, il Sindaco di Brindisi, Ing. Riccardo Rossi e il Presidente del CSV di Brindisi Lecce.

Si coglie l’occasione per esprimere il più sentito ringraziamento a coloro che hanno donato con tanta generosità e sensibilità, ai Giornalisti, agli Operatori Sanitari per il loro straordinario impegno in questo periodo così difficile, ai Volontari, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che rendono possibile la prosecuzione delle varie attività.

Raffaella Argentieri

Presidente Club Inner Wheel Brindisi Porta d’Oriente

Michele Sardano

Presidente Associazione Ricetrasmissioni Brindisi